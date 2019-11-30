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Новые площадки комплекса ГТО появляются в сельской местности Приморья
Установка восьми площадок всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» завершается в нескольких муниципальных районах Приморского края, сообщает DEITA.
В субботу состоялось долгожданное открытие площадки для сдачи нормативов комплекса ГТО в поселке Новый Надеждинского района – рядом с Физкультурно-оздоровительным комплексом на ул. Первомайской.
Ранее в этом месяце еще один комплекс для сдачи норм ГТО появился в селе Новосысоевка Яковлевского района. Площадка уже зарекомендовала себя в качестве одного из любимых мест времяпрепровождения. Занятия здесь проводят целыми семьями.
Еще в восьми муниципальных районах Приморского края построенные на федеральные средства площадки ГТО готовятся к сдаче в эксплуатацию. Новые спортивные зоны в скором времени порадуют активную молодежь и следящих за своим здоровьем взрослых из Анучинского, Михайловского, Хорольского, Черниговского, Дальнереческого, Надеждинского, Ольгинского, Пожарского и Кавалеровского районов.
После полного монтажа этих площадок и ввода их в эксплуатацию местные жители смогут начать работать над своей физической подготовкой, заниматься массовым спортом и планомерно готовиться к сдаче нормативов комплекса ГТО.
фото: primorsky.ru