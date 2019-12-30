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Новые подробности: в цирке рассказали о падении гимнастки

цирк

Падение акробатки в цирке Владивостока стало громким событием минувших выходных. О том, почему девушка сорвалась, официально рассказала администрация цирка, сообщает DEITA.RU.

29 декабря, как сообщает паблик newsbox24.tv, в цирке приморской столицы проходила программа «Ёлка в цирке». Во время исполнения сложного трюка одна из акробаток упала на сцену с огромной высоты.

Как отметили в самом учреждении, Елена Приходская выполняла сложный цирковой номер «корд-де-парель» (вертикальный канат).

«Во время перехода между трюками она сняла с руки страховочную петлю и по неизвестной причине не надела ее обратно. Девушка упала на манеж с пяти метров», - рассказал представитель администрации цирка.

О состоянии девушки пока ничего не известно. По последним данным, ее забрала «скорая помощь».

Отмечается, что зрители тут же прекратили снимать представление на камеры. Медикв вызвали довольно оперативно.

 Александра Маслова

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