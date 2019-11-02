Новости
Штраф ГИБДД хотят увеличить в семь раз
2 Ноябрь 2019, 16:19
Новые полномочия силовиков подтвердили в МВД
2 Ноябрь 2019, 15:59
Назван легкий способ получать пенсию в 50 тысяч
2 Ноябрь 2019, 15:29
Приморец Александр Захаров стал Чемпионом мира по кикбоксингу
2 Ноябрь 2019, 14:59
«Сколько можно?» — водители жалуются на ГИБДД
2 Ноябрь 2019, 14:29
Озвучены вакансии с зарплатой свыше 200 тысяч
2 Ноябрь 2019, 13:59
ОГЭ по важному предмету изменится в 2020 году
2 Ноябрь 2019, 13:27
Стали известны подробности мощного взрыва на танкере в Приморье
2 Ноябрь 2019, 12:49
Новые полномочия силовиков подтвердили в МВД
Стражи порядки теперь смогут объявлять официальное предупреждение гражданам в случае, если они пренебрегают принятыми нормами поведения в обществе, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил представитель МВД России в субботу, 2 октября.
Официальное предупреждение будет считаться индивидуальной мерой профилактики. Полицейские смогут его выносить в том случае, если поведение человека является антиобщественным.
Отмечается, что предупреждение можно получить за такое поведение, которое не может быть наказано в рамках уголовного или административного кодексов. Применяться новая мера будет только в отношении людей, которые уже находятся на учебе в полиции.
Екатерина Брязгунова