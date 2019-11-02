Новые полномочия силовиков подтвердили в МВД

Стражи порядки теперь смогут объявлять официальное предупреждение гражданам в случае, если они пренебрегают принятыми нормами поведения в обществе, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил представитель МВД России в субботу, 2 октября.

Официальное предупреждение будет считаться индивидуальной мерой профилактики. Полицейские смогут его выносить в том случае, если поведение человека является антиобщественным.

Отмечается, что предупреждение можно получить за такое поведение, которое не может быть наказано в рамках уголовного или административного кодексов. Применяться новая мера будет только в отношении людей, которые уже находятся на учебе в полиции.

Екатерина Брязгунова