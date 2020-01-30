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Новые поселения появятся на Дальнем Востоке
Как сообщил Юрий Трутнев, полпред президента России по ДФО, в регионе возникают предпосылки для образования новых поселений, рассказывает DEITA.RU.
Это связано с программой «Дальневосточный гектар», в рамках которой каждый россиянин имеет право на получение бесплатной земли площадью до 1 гектара. С начала действия это программы было выделено уже порядка 77 тысяч земельных участков. Многие из них сконцентрированы в определенных местах, создавая определенные скопления, где предположительно могут возникнуть новые населенные пункты. Таких скоплений насчитывается уже порядка108 по всему Дальнему Востоку.
Полпред пообещал, что в случаях решения образовать поселение, правительство будет помогать с развитием инфраструктуры, и такие работы уже ведутся в некоторых местах. Также он отметил, что гектарная программа будет поддерживаться и дальше, благодаря обещанной ипотеке под 2% годовых. Заявки на первые кредиты уже были одобрены.
Ирина Елкина