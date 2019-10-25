Новые пособия и субсидии ждут такие семьи

Какая соцпомощь нужна молодым семьям, какие ошибки и недочеты сегодня есть в этой сфере – эти вопросы рассмотрят на Президиуме Совета законодателей 25 октября, сообщает DEITA.RU.

Так, председатель СовФеда Валентина Матвиенко выразила мнение о необходимости создать единый закон для поддержки многодетных.

Примечательно, что в 2020 году сумма маткапитала составит 466,6 тысяч и еще два года будет индексироваться на четыре процента. Не так давно в Минтруда предложили сделать эту выплату бессрочной.

Кроме того, государство выделило 140 млрд рублей на ежемесячные пособия при рождении первого и второго ребенка, увеличение выплат на детей до трех лет, соципотеку и помощь в погашении жилищного долга.

В то же время, согласно опросу Общественной палаты, большинство россиян просто не знают о том, что им положены льготы или преференции. Так, половина респондентов игнорирует скидки на оплату ЖКХ, около 14% семей с дошкольниками не берут полагающиеся им бесплатные медпрепараты, и более 80% многодетных не используют возможность бесплатно сходить в музей или парк культуры раз в месяц. Как правило, меньше всего знают о своих возможностях жители небольших населенных пунктов.

Власти сообщили, что уже в ноябре начнет работу сервис для сбора и классификации о льготах различным семьям. Кроме того, предложили оставить льготы и госпомощь в покупке жилья для многодетных, даже если один из супругов уже достиг 35 лет.

Кроме того, сенаторы подчеркнули, что около 30% средств, которые государство должно выделить на помощь в приобретении жилья, должно идти и молодым с 1-2 детьми.

Напомним, что сегодня молодые семьи имеют ряд преференций: субсидии до 35% на покупку жилья, бесплатную землю, социальную ипотеку под 6%. И чем больше детей появляется в этих семьях, тем больше появляется льгот.

Александра Маслова