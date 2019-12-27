Новые правила авиаперевозок вступают в силу в России

В России с 28 декабря 2019 года вступают в силу новые правила авиаперевозок, сообщает DEITA.RU.

Новые правила авиаперевозок вступают в силу на основании решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО) увеличить пределы ответственности авиакомпаний.

В случае смерти или увечья пассажира максимальная сумма компенсации вырастет, если перевести в рублевый эквивалент, с 9,9 млн рублей в до 11,2 млн рублей, в случае задержки пассажира - с 409,6 тысяч до 466,5 тысячи рублей, при задержке багажа - с 98,7 тыс. до 112,4 тыс. рублей. Компенсация задержки груза и багажа возрастет с 1,7 тыс. до 1,9 тысячи рублей.

Важно отметить, что суммы эти приблизительные и будут рассчитываться в каждом конкретном случае. ИКАО высчитывает компенсации в особой денежной единице, которой пользуется Международный валютный фонд – «специальные права заимствования» (СДР). Сейчас курс СДР равен 1,37 доллара.

Кроме того, компенсации эти идут по Монреальской конвенции только на международных авиалиниях. На внутренних рейсах по России за час задержки рейса авиапассажир может получить компенсацию 25 рублей, за утрату багажа по вине авиакомпании – 600 рублей за килограмм багажа.

Как пишут «Новые известия» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил, что в Госдуму будет направлено обращение с просьбой принять закон об увеличении сумм компенсаций отечественных авиаперевозчиков на внутренних авиалиниях.

«Близятся новогодние каникулы, которые многие проведут в других городах и странах, совершив авиаперелет. Помните о своих правах. Но при этом соблюдайте во время полета спокойствие и думайте только о хорошем», - посоветовал Илья Зотов.

Дмитрий Санников