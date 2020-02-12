Новые правила компенсаций владельцам недвижимости разработало правительство

Минэкономразвития разработало новые правила компенсации владельцам недвижимости, сообщает ИА DEITA.RU. До 28 февраля пройдут общественные обсуждения документа.



Как пишет РБК, правила возмещения убытков есть и сейчас, но юристы утверждают: получить от государства деньги практически невозможно. По новым правилам на компенсацию смогут рассчитывать владельцы домов и земель, а также арендаторы.

Минэкономразвития предусмотрел возможность выплаты компенсаций за несколько видов убытков. Среди них ухудшение качества земли, невозможность строительства на территории, изменение статуса земель.

Сообщается, что для расчета выплат будут учитывать стоимость недвижимости, упущенную выгоду, стоимость проезда к новому месту жительства и стоимость аренды недвижимости до приобретения новой.