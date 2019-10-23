Новые правила льготной ипотеки утвердил Медведев

Такие условия должны увеличить количество семей, участвующих в программе, сообщает DEITA.RU.



Российский премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила для льготной «семейной» ипотеки. Ранее правительство признало, что эта программа помощи семьям не работает: освоено только 8% выделенных денег. Об этом сообщает «Российская газета».

Оказалось, проблема была в условиях программы: разрешлось брать кредит только на жилье в новостройке. А ведь во многих российских регионах ввод нового жилья практически отсутствует – соответственно, семьям просто не из чего было выбрать.

В скором времени семьям с 2 детьми и более разрешат брать льготную ипотеку от 4% и на квартиры на вторичке. Такое распоряжение дал Медведев.

Напомним, для получения льготной ипотеки семья должна иметь не менее двух детей, при этом младший должен родиться не ранее 2018 года. Также родители должны быть гражданами РФ. Минимальный процент – 4,90%, минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья.

Елена Миронова