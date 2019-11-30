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Новые правила на дорогах вводятся с 1 декабря

Едем по дороге

Уже с воскресенья, 1 декабря, российских водителей ждут нововведения, сообщает DEITA.RU.

Во-первых, с 1 декабря автовладельцы должны установить зимние шины. Эксплуатация машин без «липучек» или шипов в декабре, январе и феврале запрещается. Запрет этот установлен техническим регламентом Таможенного Союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». При этом, техрегламент никаких отсылок к КоАП не делает, и конкретных штрафов не устанавливает.

Кроме того, в декабре вводится новый экологический класс для транспортных средств категорий M и N по классификации Таможенного союза. К ним относятся легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и любые грузовики.  Речь идет о том, что для грузовых и пассажирских автомобилей вводится шестой экологический класс (Евро-6). Дело том, что в Евросоюзе еще с 2015 года выдаются разрешения на проезд грузового транспорта, соответствующего требованиям Евро-6. А правилами сейчас предусмотрено пять экологических классов. В результате в России было невозможно получить ПТС для транспортного средства с шестым экологическим классом.

Также россияне должны заплатить налоги за 2018 год до 2 декабря, включая и транспортный налог. Со следующего дня уже будет начисляться пеня. Вообще, прием налогов заканчивается 1 декабря, но в этом году оно выпало на воскресенье, поэтому россиянам дали еще один дополнительный день на уплату.

Дмитрий Санников

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