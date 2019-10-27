Новые правила ОСАГО вступают в силу с 1 ноября

С 1 ноября оформить ДТП можно будет через портал Госуслуги, сообщает DEITA.RU.

Такое станет возможным в том случае, если на смартфон участников аварии установлено мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое интегрировано с порталом Госуслуги. Соответствующее постановление выпустило российское правительство.

Стоит отметить, что ранее предполагалось, что система заработает уже с 1 сентября, однако из-за отсутствия нормативно-правовой базы этого сделать не удалось, пишет РБК.

Так, с 1 ноября текущего года, то есть уже в предстоящую пятницу, автомобилисты смогут подать информацию об аварии страховщикам двумя способами. В первые 10 минут можно подать данные при помощи оборудования ЭРА-ГЛОНАСС. Они поступят в специальную систему, откуда в информационную систему АИС ОСАГО.

Второй вариант подачи данных — через Госуслуги. На это участникам аварии отвели целый час. Из Госуслуг данные об аварии страховщикам придется запрашивать.

Напомним, эксперимент стартует 1 ноября в четырех регионах страны — обе столицы, Подмосковье и Ленинградская область.

Екатерина Брязгунова