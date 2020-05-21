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Новые правила покупки на AliExpress назвал эксперт
Кризис многое изменил
Любителям покупок на популярной площадке онлайн-продаж AliExpress стоит учесть, что за последние месяцы многое изменилось, сообщает ИА DEITA.RU.
Падение курса рубля резко подняло стоимость многих товаров. Кроме того, тот же эффект усилили проблемы в странах-производителях, пишет агентство «Прайм».
«И сам кризис, и вызванная им временная остановка производства сказались на стоимости товаров. Поэтому, заказывая что-то с заграничных сайтов, стоит рассчитывать свою финансовую нагрузку», – рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Тем не менее, если говорить о вещах, которые подорожали и в России, их приобретение на популярнейшем маркетплейсе остается актуальным. В перечне гаджеты, товары для дома и бытовые принадлежности. А вот что касается подделок под известные бренды, здесь лучше не рисковать, так как ввоз контрафакта преследуется по российским законам.