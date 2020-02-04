Новые правила провоза валюты через границу вступили в силу

Новые правила провоза физическими лицами наличных денег через границу вступили в силу 4 февраля 2020 года в странах Евразийского экономического союза, сообщает DEITA.RU.

Одним из главных изменений в новых правилах является то, что гражданин, пересекающий границу союза, будет обязан не только декларировать перевозимые наличные деньги на сумму свыше эквивалента 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Кроме того, подтверждать происхождение нужно будет не только наличных денег, но и чеков, векселей и неименных ценных бумаг, дающих право на получение денежных средств.

В качестве подтверждающих бумаг будут считаться банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например, наследования или дарения.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.