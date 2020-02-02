Новые правила Шенгена вступили в силу

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает Еврокомиссия в официальном сообщении, единая краткосрочная виза, выданная одной из стран Евросоюза плюс четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро. Такое решение власти Евросоюза обосновали необходимостью согласовать сумму сбора с общим уровнем инфляции.

Увеличились сроки: заявление на визу можно подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки, вместо трех по старым правилам. При этом появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.