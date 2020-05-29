Новые правила техосмотра разъяснила ГИБДД

Утверждены правила организации и проведения технического осмотра автобусов, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ГИБДД России.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 года № 741, которым утверждены Правила организации и проведения технического осмотра автобусов.

Как отмечает официальный сайт ГИБДД России, постановлением предусматривается проведение технического осмотра автобусов оператором техосмотра, аккредитованным в установленном порядке, совместно с сотрудником Госавтоинспекции. Решение о допуске транспортного средства к участию в дорожном движении, в соответствии с положениями опубликованного документа, будет принимать уполномоченное должностное лицо ГИБДД.

В соответствии с документом проводить диагностирование транспортного средства обязан технический эксперт оператора техосмотра. Процедура предусматривает использование специалистом технических средств утвержденного типа, внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и прошедших поверку в установленном порядке. Результаты техосмотра должны быть внесены экспертом в диагностическую карту.

В ходе выполнения процедур техническим экспертом сотрудник Госавтоинспекции проверяет соответствие результатов диагностирования требованиям к автобусам, установленными Правилами проведения технического осмотра и утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008.

Им также проводится проверка соответствия автобуса данным, указанным в свидетельстве о регистрации транспортного средства или паспорте транспортного средства (электронном паспорте транспортного средства), а также в государственном реестре транспортных средств.

По результатам проведенных проверок сотрудник Госавтоинспекции вносит в диагностическую карту, сформированную техническим экспертом оператора, заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении и удостоверяет данную запись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Таким образом, утвержденные Правила позволят усилить контроль за техническим состоянием автобусов и обеспечить дополнительный контроль за деятельность операторов технического осмотра.

Документ вступит в силу одновременно с вступлением в силу поправок в закон о техосмотре, срок вступления которых перенесен на март 2021 года.