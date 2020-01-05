Новые правила уплаты налогов озвучили россиянам

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Оплатить НДФЛ заранее можно с начала текущего года, сообщает DEITA.RU. С 1 января 2020 года средства позволено зачислять на счёт Федерального казначейства, откуда финансы будут перечислены в счёт подоходного налога.

Подобная система ранее распространялась на налоги на землю, транспортные средства и объекты недвижимости. Благодаря возможности авансовым способом оплачивать налоги, случаи с задолженностью по НДФЛ хотя бы частично останутся в прошлом.

Заранее оплатить НДФЛ можно ещё и благодаря физическим лицам, которые сами желают оплатить подоходный налог. Например, если физлицо сдаёт квартиру в аренду, или отчитывается о продаже имущества.

Софья Корф

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