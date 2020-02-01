Новые правила увольнения россиян заработали в стране

В субботу, 1 февраля, начали работать новые правила увольнения россиян, сообщает DEITA.RU.

Помимо расчета и трудовой книжки бывшему работнику также должны выдать справку СТД-Р. В новом документе будет прописано сколько времени проработал сотрудник на предприятии.

В министерстве труда отметили, что эта справка будет выпиской из трудовой книжки, а новые правила начали действовать из-за электронных трудовых книжек, которые вступили в силу в этом году.

Напомним, что с этого года россияне могут выбрать на каком носителе хранить данные о трудовом стаже – бумажном или электронном. Однако те россияне, которые будут устраиваться на работу с 2020 года смогут завести только электронную трудовую книжку. Закон был подписан президентом в конце прошлого года. Теперь работодатели должны будут ежемесячно направлять соответствующие данные о работниках в ПФР.