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6 Декабрь 2019, 18:15

Новые причины разводов в России назвал эксперт

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Среди нового поколения появилась еще одна причина частых разводов

Как отметили эксперты, количество разводов за прошедший 2019 год существенно снизился по сравнению с 2018 годом – почти на 13%, однако эта цифра в России все еще велика – порядка 56% всех браков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Также эксперты отметили, что среди нового поколения появилась еще одна причина частых разводов, наряду с уже более традиционными – это инфантильность и несерьезное отношение к институту семьи.

Молодые люди часто женятся, не задумываясь о серьезности такого шага. Чаще всего они вступают в брак на эмоциях от влюбленности и страсти. В результате этого, каких-либо обязательств за семью у них нет, решение пожить вместе оборачивается ежедневным трудом и бытом, к которому молодожены оказываются не готовы.

К более традиционным частым причинам развода относят финансовую составляющую, неоправданные ожидания от супруга и жилищный вопрос. В этот список также входит нежелание идти на компромиссы и вмешательство родственников.

Пользователи Redit в свою очередь поделились причинам, по которым они сами решили развестись. Среди них оказались побои со стороны супруга/супруги, чрезмерная ревность, наплевательское отношение, измена, просто осознание, что это «не тот человек» и даже излишняя романтичность мужа.

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