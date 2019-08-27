Новые реакторы установят на подстанции для регулирования напряжения ЛЭП
На подстанции 220 кВ «Высокогорная» установят два новых шунтирующих реактора для регулирования напряжения ЛЭП, сообщает DEITA.RU.
ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) в преддверии осенне-зимнего периода смонтирует два шунтирующих реактора 35 кВ на подстанции 220 кВ «Высокогорная». В результате повысится качество регулирования напряжения транзитных линий электропередачи на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае.
В рамках проекта устаревшие масляные реакторы меняют на сухие компенсирующие реакторы. Новое оборудование более компактно и обладает высокой пожаробезопасностью.
На сегодняшний день смонтирован и поставлен под напряжение первый реактор. Работы по второму агрегату завершат к наступлению осенне-зимнего периода.
Новое оборудование обеспечит стабильность и точность ведения режимов передачи электроэнергии так называемого «ванинского» транзита 220 кВ «Комсомольская – Селихино – Уктур - Высокогорная – Ванино», протяженностью более 390 км, в котором подстанция 220 кВ «Высокогорная» является одним из важнейших стратегических элементов.