На подстанции 220 кВ «Высокогорная» установят два новых шунтирующих реактора для регулирования напряжения ЛЭП, сообщает DEITA.RU.

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) в преддверии осенне-зимнего периода смонтирует два шунтирующих реактора 35 кВ на подстанции 220 кВ «Высокогорная». В результате повысится качество регулирования напряжения транзитных линий электропередачи на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае.

В рамках проекта устаревшие масляные реакторы меняют на сухие компенсирующие реакторы. Новое оборудование более компактно и обладает высокой пожаробезопасностью.

На сегодняшний день смонтирован и поставлен под напряжение первый реактор. Работы по второму агрегату завершат к наступлению осенне-зимнего периода.

Новое оборудование обеспечит стабильность и точность ведения режимов передачи электроэнергии так называемого «ванинского» транзита 220 кВ «Комсомольская – Селихино – Уктур - Высокогорная – Ванино», протяженностью более 390 км, в котором подстанция 220 кВ «Высокогорная» является одним из важнейших стратегических элементов.