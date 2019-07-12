Для региональных единороссов вводят новую шкалу контроля. Планируется, что это повысит эффективность работы партии, но инициатива довольно неоднозначная, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным института региональной экспертизы, динамика рейтинга, текущий рейтинг и результаты выборов будут проверять раз в квартал.

Если рейтинг и динамика будут ниже среднего по стране, из списка аутсайдеров будут выбирать тех, кто потеряет свои посты. Мнения политологов на этот счет разделились.

Консультант Денис Батурин уверен, что это полезный и интересный инструмент. С его помощью будет оценена деятельность партии на местах во время, когда не происходят выборы. То есть будет анализирована текущая деятельность - реализация соцпрограмм, эффективность власти, работа с людьми и так далее.

В партии вводится система рейтингов, где идет периодическое ранжирование территорий по объективным показателям. Этот инструмент может помочь партийцам, работающим непосредственно с народом, поднять свои политические очки.

Однако политолог Александр Чернявский пессимистично смотрит на такую перспективу и считает, что не изменится ровным счетом ничего. Он считает что главным критерим так и останется успешность либо провал на выборах. «Партийным функционерам эта реформа, конечно, добавит головной боли» - приводит его слова институт региональной экспертизы.

Новый рейтинг вписывается в схему недавнего послания Медведева однопартийцам. Прогнозы скорее пессимистичные. Дело не в том, что плохо работают члены «Единой России, а в том, что сама система направлена на изъятие у населения и бизнеса ресурсов в пользу государства. Все это прикрывается пышными нацпроектами.

При этом председатель правительства, по мнению эксперта, находится, в «пространстве иллюзий», «или делает вид», полагая, что проводимая политика в целом правильна и даже хороша, осталось лишь исправить «отдельные недостатки», считает доктор политических наук Владимир Слатинов.

Между тем, стали известны промежуточные результаты сравнительного анализа KPI региональных отделений единороссов. Особое внимание в огромной таблице уделено оценке результатам выборов в региональные органы власти и результативности участия в выборах в органы местного самоуправления. Не забыли единороссы и о динамике рейтинга партии.

Следует отметить, что в большинстве российских регионов рейтинг единороссов повысился в сравнении с провальной осенью 2018 года. 30-35% - таковы средние цифры по стране. До стратегической цели, заявленной весной 2019 года – взять не менее половины мандатов на выборах, еще далеко. Хоть как считай: хоть по спискам, хоть по одномандатникам, хоть хитрым способом «Империале». Потому и маскируются пока единороссы под самовыдвиженцев на региональных выборах, иначе – победы не видать.

Но на выборах в Госдуму такие хитрости в масштабе страны маловероятны. Чечня с ее 77,6% в поддержку единороссов такая одна, и партийцами придется всерьез потрудиться, чтобы вернуть доверие россиян. В числе «передовиков», стремящихся вернуться в полноценное политическое пространство, оказались единороссы Брянской, Воронежской, Липецкой, Ростовской областей и республики Тыва с результатом по балльной шкале в 70-80 баллов

Приморский край смотрится, с точки зрения единороссов, ближе к российскому «хвосту» рейтинга – всего 5 баллов. Вроде бы и рейтинг на уровне среднего по стране – 33,5%, что выше ноября 2018 года на солидные 4,8%. Подкосили региональное отделение результаты на выборах муниципальных – там все не очень хорошо. В том же арсеньевском отделении на выборах мэра города дело дошло до скандала, раскола фракции и изгнания единороссов-«отступников» из партии.

Успокоить среднего приморского единоросса может разве что то, что есть регионы и намного хуже, аж с отрицательным рейтингом. В Хакасии «Единая Россия» проиграла всё, что возможно: от муниципальных выборов до губернаторских.

Василий Кучин

Дмитрий Санников