Новые штрафы для россиян готовят в Совфеде

Кальяны в российских кафе и ресторанах могут оказаться под запретом, сообщает DEITA.RU. Одним из авторов инициативы, которую в ближайшие дни рассмотрят в Госдуме, стал председатель Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

Рязанский предлагает приравнять не только кальяны к обычным сигаретам, но и электронные сигареты, более известные как вейпы. Если проект закона будет принят, то штрафы за курение обычных сигарет распространят на вейпы, а кальяны вообще запретят.

Политики отмечает, что электронные сигареты придется курить в специально отведенных местах, а кальяны, возможно, сохранятся только в специальных заведениях — кальянных.

Законопроект предполагает, что штрафы за курение останутся теми же. Однако будет введен новый штраф — за нарушение правил торговли электронными сигаретами. Он будет аналогичен штрафам за нарушения в сфере торговли обычными сигаретами.

Екатерина Брязгунова