telegr wh call

Новости

За продажу табака хотят сажать на 6 лет

3 Декабрь 2019, 21:15

ГИБДД меняет правила сдачи экзамена на права

3 Декабрь 2019, 20:45

Мигранты и недосып: агрегаторы такси провоцируют рост ДТП в разы

3 Декабрь 2019, 20:15

Новые штрафы для россиян готовят в Совфеде

3 Декабрь 2019, 20:00

Немощная пенсионерка едва не отгрызла грабителю ногу

3 Декабрь 2019, 19:45

«Одевайтесь теплее» - синоптики обещают морозную среду

3 Декабрь 2019, 19:30

Такие продукты помогут избежать рака

3 Декабрь 2019, 19:15

Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов

3 Декабрь 2019, 19:00

Deita TV

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

3 Декабрь 2019, 15:30

Новые штрафы для россиян готовят в Совфеде

деньги, рубль, рубли

Кальяны в российских кафе и ресторанах могут оказаться под запретом, сообщает DEITA.RU. Одним из авторов инициативы, которую в ближайшие дни рассмотрят в Госдуме, стал председатель Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.

Рязанский предлагает приравнять не только кальяны к обычным сигаретам, но и электронные сигареты, более известные как вейпы. Если проект закона будет принят, то штрафы за курение обычных сигарет распространят на вейпы, а кальяны вообще запретят.

Политики отмечает, что электронные сигареты придется курить в специально отведенных местах, а кальяны, возможно, сохранятся только в специальных заведениях — кальянных.

Законопроект предполагает, что штрафы за курение останутся теми же. Однако будет введен новый штраф — за нарушение правил торговли электронными сигаретами. Он будет аналогичен штрафам за нарушения в сфере торговли обычными сигаретами.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Штраф в 5000 рублей разработали для курильщиков

Сигареты в России начнут стоить одинаково дорого

Россиян обманули: цены на бензин выросли

Популярное

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

«Совсем один» - приморцы смеются над строительством моста

Новый документ, удостоверяющий личность, появится в России
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...