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Новые штрафы для россиян готовят в Совфеде
Кальяны в российских кафе и ресторанах могут оказаться под запретом, сообщает DEITA.RU. Одним из авторов инициативы, которую в ближайшие дни рассмотрят в Госдуме, стал председатель Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский.
Рязанский предлагает приравнять не только кальяны к обычным сигаретам, но и электронные сигареты, более известные как вейпы. Если проект закона будет принят, то штрафы за курение обычных сигарет распространят на вейпы, а кальяны вообще запретят.
Политики отмечает, что электронные сигареты придется курить в специально отведенных местах, а кальяны, возможно, сохранятся только в специальных заведениях — кальянных.
Законопроект предполагает, что штрафы за курение останутся теми же. Однако будет введен новый штраф — за нарушение правил торговли электронными сигаретами. Он будет аналогичен штрафам за нарушения в сфере торговли обычными сигаретами.
Екатерина Брязгунова