Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме

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Перепланировка запрещена теперь и для бизнеса, передает DEITA.RU. Такой закон принят в 1-ом чтении Государственной думой.

Ранее наказывать за перепланировку могли только физических лиц. И, если предприниматель, например, в подвале жилого дома организовывал магазин и под себя переделывал пространство, сносив стены, то никакого штрафа ему не полагалось. Это считалось в порядке вещей, хотя рано или поздно могло привести к трагедии. Некоторые дома просто становились аварийными, в других — происходили обрушения.

В связи с этим новый документ предлагает установить штрафы. Должностные лица должны заплатить до пяти тысяч рублей, а юридические — до 50.

При этом обычные граждане за незаконную перепланировку платят до 2,5 тысячи рублей.

Екатерина Брязгунова

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