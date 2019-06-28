Неожиданный штраф в пять тысяч рублей стал «сваливаться» на головы автолюбителей, сообщает DEITA.RU. Такую сумму придется заплатить тем, кто везет в багажнике спиртные напитки без акцизы.

Закон вступил в силу пару лет назад, и распространяется не на тех, кто везет литры пива и водки. Поводом для него стала перевозка самогонки или настоек. Везущим на дачу более 10 литров спиртосодержащей продукции без документов и акцизы стоит быть внимательнее при виде постов ГИБДД: они могут вспомнить статью 14.17.2. КоАП о незаконном перемещении алкогольной продукции.

Анастасия Туркова