telegr wh call

Новости

Страховщики сказали, что будет с ценой ОСАГО

5 Декабрь 2019, 20:15

Судей защитят от главного врага

5 Декабрь 2019, 20:00

Новые штрафы ГИБДД ждут водителей с 1 января

5 Декабрь 2019, 19:45

Известно, как россияне относятся к трудовым отношениям онлайн

5 Декабрь 2019, 19:30

Названы отличия российского и зарубежного шоколада

5 Декабрь 2019, 19:15

Беспилотники будут сбиты при одном условии

5 Декабрь 2019, 19:00

Новую скоростную дорогу на Владивосток планирует «Автодор»

5 Декабрь 2019, 18:45

Россияне рассказали, как сделать остров Русский комфортнее

5 Декабрь 2019, 18:44

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Новые штрафы ГИБДД ждут водителей с 1 января

инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

Длительные новогодние выходные для некоторых автолюбителей могут быть омрачены новым штрафом, который смогут выписывать с первого дня Нового года, сообщает DEITA.RU.

Дед Мороз в наступающем году приберёг для автолюбителей несколько «антиподарков», которые буквально посыпятся на водителей с 1 января 2020 года. Водители ГАЗелей, грузовиков и таксисты окажутся под пристальным вниманием Госавтоинспекции.

Штраф в размере пяти тысяч рублей, или как альтернатива – лишение прав, предусмотрено для лиц, передвигающихся по дорогам общего пользования без номерных знаков государственного образца. Мера обретёт законную силу с наступлением первого дня Нового года.

Штрафы коснутся и любителей каршеринга. Те водители, которые поставят арендованный автомобиль «ночевать» во дворе жилого дома, могут лишиться от одной до пяти тысяч рублей. Каршеринговые компании не смогут рассчитывать на парковку в жилом секторе, и первоначально финансовая ответственность ляжет целиком на плечи руководства компании. Однако компания по аренде автомобилей сможет обязать компенсировать штраф человека, чьи данные указаны в договоре аренды.

В целом, поправки в законодательство предполагают, что любой коммерческий транспорт будет не вправе располагаться во дворе жилого дома. Кроме того, парковка в жилом секторе будет закрыта для водителей грузовиков, ГАЗелей, а также подобных транспортных средств. Водителей ожидает штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что количество припаркованных автомобилей во дворах жилого сектора близко к критической отметке. В некоторых семьях владеют несколькими автомобилями, которые также паркуют «под окнами». Однако не всегда дворы рассчитаны на подобную транспортную нагрузку, иногда грузовику коммунальной службы для сбора мусора бывает сложно проехать к подъездам.

Мера призвана уменьшить количество автомобилей во дворах, чему смогут поспособствовать сами жильцы, направив жалобы в соответствующие инстанции.

Софья Корф

Читайте также:

Госавтоинспекция обяжет водителей пройти переобучение

Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

ГИБДД разрешила родителям размещать спецзнаки на авто

Популярное

Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

Ловушку для самозанятых распахнуло государство

Решения Медведева выведут россиян на улицы

Верховный суд запретил штрафы за превышение скорости
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...