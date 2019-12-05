Новые штрафы ГИБДД ждут водителей с 1 января

Длительные новогодние выходные для некоторых автолюбителей могут быть омрачены новым штрафом, который смогут выписывать с первого дня Нового года, сообщает DEITA.RU.

Дед Мороз в наступающем году приберёг для автолюбителей несколько «антиподарков», которые буквально посыпятся на водителей с 1 января 2020 года. Водители ГАЗелей, грузовиков и таксисты окажутся под пристальным вниманием Госавтоинспекции.

Штраф в размере пяти тысяч рублей, или как альтернатива – лишение прав, предусмотрено для лиц, передвигающихся по дорогам общего пользования без номерных знаков государственного образца. Мера обретёт законную силу с наступлением первого дня Нового года.

Штрафы коснутся и любителей каршеринга. Те водители, которые поставят арендованный автомобиль «ночевать» во дворе жилого дома, могут лишиться от одной до пяти тысяч рублей. Каршеринговые компании не смогут рассчитывать на парковку в жилом секторе, и первоначально финансовая ответственность ляжет целиком на плечи руководства компании. Однако компания по аренде автомобилей сможет обязать компенсировать штраф человека, чьи данные указаны в договоре аренды.

В целом, поправки в законодательство предполагают, что любой коммерческий транспорт будет не вправе располагаться во дворе жилого дома. Кроме того, парковка в жилом секторе будет закрыта для водителей грузовиков, ГАЗелей, а также подобных транспортных средств. Водителей ожидает штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Стоит отметить, что количество припаркованных автомобилей во дворах жилого сектора близко к критической отметке. В некоторых семьях владеют несколькими автомобилями, которые также паркуют «под окнами». Однако не всегда дворы рассчитаны на подобную транспортную нагрузку, иногда грузовику коммунальной службы для сбора мусора бывает сложно проехать к подъездам.

Мера призвана уменьшить количество автомобилей во дворах, чему смогут поспособствовать сами жильцы, направив жалобы в соответствующие инстанции.

Софья Корф