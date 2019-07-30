Помимо штрафов, изменения в законодательстве коснутся и пенсий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

С первого августа в российском законодательстве вступает в силу ряд изменений. Например, теперь дебоширов, которые не пожелают пропустить автомобиль скорой помощи к месту вызова, ожидают штрафы. В случае, если пациент пострадает из-за действий нарушителя, его может ожидать вполне реальный уголовный срок. Поправки вступят в силу с 6 августа текущего года.

Другая система штрафов теперь предусмотрена для работодателей, которые отказываются прислушиваться к пожеланиям работника по выбору банка для начисления заработной платы. Для физических лиц штраф составит от одной до трех тысяч рублей, для должностных – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Начиная с 2014 года работодатель обязан предоставить работнику право выбора зарплатного банка. Однако только сейчас введены меры для упрямых работодателей.

Пенсионеров с началом завершающего летнего месяца ждут позитивные изменения. Выплаты для работающих пенсионеров увеличат впервые с 2016 года. Однако дополнительную «копеечку» следует ожидать тем россиянам, чьи работодатели в 2018 году исправно совершали пенсионные и страховые отчисления в бюджет страны. Стоит напомнить, что с 2015 года выплаты работающим пенсионерам начисляются по схеме, которая основана на пенсионных баллах. В Пенсионном фонде отмечают, что нынешняя индексация будет рассчитана не более чем на три таких балла, следовательно, пенсии будут увеличены на сумму порядка 240 рублей.

Софья Корф