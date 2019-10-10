Новые штрафы в 50 тысяч ждут водителей осенью

С 1 ноября водители большегрузов и автобусов не смогут ездить без тахографа, иначе их ждет серьезный штраф, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон уже был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, с ноября в Кодексе об административных правонарушениях будет внесена поправка. Водители, которые управляют крупногабаритным транспортом (автобусы от 8 мест, грузовики с грузоподъемностью выше 3,5 тонн), будут оштрафованы за отсутствие тахографа.

Для самого водителя штраф будет в несколько тысяч рублей, однако для юридических лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. Размер штрафа будет прописан в части 3 статьи 11.23 КоАП.

Помимо этого изменения коснуться законодательства в части, если водитель во время пути не делает отдыха. Штрафовать в этом случае будут компанию, где трудится водитель.

Напомним, что специалисты НТИ предложили внедрить в стране умных лежачих полицейских. Барьеры они предлагают оборудовать фото- и видеорегистраторами, которые могли бы фиксировать скорость автомобиля. Идея в том, что если водитель нарушает ПДД, то появляется барьер и ему придется скидывать скорость, однако если он движется согласно правилам, то «полицейский» подниматься не будет и останется под землей.

Разработчики отметили, что подобные «полицейские» будут полезны и самим автомобилистам, которые при соблюдении правил смогут сохранить свою подвеску и уменьшат количество потребляемого топлива.

Отметим, что с наступлением зимнего периода в ближайшее время инспекторы ГИБДД выйдут на дороги, что проверить, какая резина установлена на автомобилях. Если водитель не успеет сменить летнюю резину на зимнюю, то его ждет штраф в размере 500 рублей.

Иван Юрьев