Новые штрафы в полмиллиона ждут россиян

В России хотят увеличить штрафы за распространение рекламы в интернете, сообщает DEITA.RU. С такой идеей выступил народный избранники из Госдумы Виталий Милонов.

На сегодняшний день закон жестко ограничивает рекламу алкоголя в Сети. Несмотря на строжайший запрет реклама пива и более крепкого алкоголя была и по-прежнему существует. Ее размещают не только компании, но и частные лица.

В связи с этим предлагается дополнить статью административного кодекса специальными санкциями для тех, кто нарушает закон. Так, согласно предложению Милонова, физлица заплатят штраф от трех до пяти тысяч, а юридические лица — до полумиллиона.

Ранее прошла информация о том, что в России развязали настоящую войну с алкоголем. Даже предлагали ограничить его продажу лицам до 21-го года. Однако данная идея нашла поддержку только в представителей Минздрава и Роспотребнадзора.

Екатерина Брязгунова