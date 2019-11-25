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Новые штрафы в полмиллиона ждут россиян
В России хотят увеличить штрафы за распространение рекламы в интернете, сообщает DEITA.RU. С такой идеей выступил народный избранники из Госдумы Виталий Милонов.
На сегодняшний день закон жестко ограничивает рекламу алкоголя в Сети. Несмотря на строжайший запрет реклама пива и более крепкого алкоголя была и по-прежнему существует. Ее размещают не только компании, но и частные лица.
В связи с этим предлагается дополнить статью административного кодекса специальными санкциями для тех, кто нарушает закон. Так, согласно предложению Милонова, физлица заплатят штраф от трех до пяти тысяч, а юридические лица — до полумиллиона.
Ранее прошла информация о том, что в России развязали настоящую войну с алкоголем. Даже предлагали ограничить его продажу лицам до 21-го года. Однако данная идея нашла поддержку только в представителей Минздрава и Роспотребнадзора.
Екатерина Брязгунова