Новые штрафы ждут российских водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев поделился информацией о новых штрафах, которые ждут российских автолюбителей, сообщает ИА DEITA.RU.

Министерство юстиции внесло в Кодекс административных правонарушений предложения, согласно которым появится несколько новых штрафов, отмечает специалист. Оштрафовать смогут за нарушение режима тишины, опасную езду, а также за ущерб, нанесенный инфраструктуре муниципалитета, выраженный в разбрасывании автохлама.

За витиеватой формулировкой скрывается вполне понятное нарушение – если автовладелец оставил машину «умирать» на просторах города, его может ожидать штраф. В городах то и дело можно заметить автомобили, которые не на ходу, но уже стали частью города – старые, ржавые, без колёс и стёкол. За данное нарушение и за парковку на газоне автомобилист может получить штраф от пяти до 35 тысяч рублей.

Если водитель позволил себе сесть за руль в нетрезвом состоянии, или откажется от медосвидетельствования, по новым правилам будет вынужден заплатить 30 тысяч рублей или отдать автомобиль в залог.

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