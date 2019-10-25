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Новые штрафы ждут россиян
Депутаты подготовили предложения по изменения Кодекса об
административных правонарушениях, сообщает DEITA.RU.
Думский комитет по экологии и охране окружающей среды направил предложения в рабочую группу, которая занимается подготовкой поправок к КоАП. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Владимир Бурматов.
По словам Бурматова, предлагается ввести сразу несколько штрафов – все они связаны с защитой животных от жестокого обращения. Прежде всего, появятся штрафы за оставление животного на улице. Ответственность будет наступать в том случае, если владелец просто выкинул питомца, а не передал фонду или новому хозяину.
Еще один штраф – за покусы. Его хотят ввести, если собака покусала человека, но никакого вреда здоровье не нанесла.
Еще одно предложение – пересмотр правил содержания животных в цирках, а также запрет боев.
Елена Миронова