Новые штрафы ждут россиян

Депутаты подготовили предложения по изменения Кодекса об административных правонарушениях, сообщает DEITA.RU.



Думский комитет по экологии и охране окружающей среды направил предложения в рабочую группу, которая занимается подготовкой поправок к КоАП. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Владимир Бурматов.

По словам Бурматова, предлагается ввести сразу несколько штрафов – все они связаны с защитой животных от жестокого обращения. Прежде всего, появятся штрафы за оставление животного на улице. Ответственность будет наступать в том случае, если владелец просто выкинул питомца, а не передал фонду или новому хозяину.

Еще один штраф – за покусы. Его хотят ввести, если собака покусала человека, но никакого вреда здоровье не нанесла.

Еще одно предложение – пересмотр правил содержания животных в цирках, а также запрет боев.

Елена Миронова