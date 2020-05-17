Новые случаи коронавируса в Приморье: 71 заболевший

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Приморье за последние сутки – известно о 71 заболевшем, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб Приморья.

Так, по словам специалистов, основной прирост «дают» Владивосток, Находка и Арсеньев.

Всего известно о 1268 случаях заболевания на текущий момент. Отметим, что вчера край побил своеобразный «антирекорд» с 87 заболевшими за сутки.

С начала эпидемии от коронавируса полностью вылечилось 389 пациентов, 12 человек скончалось.

Всего в России известно о 272 тысячах случаев заболевания, 9 200 пациентов выявлено за последние сутки, 63 тысячи человек полностью излечилось, 2,5 тысячи россиян умерло.