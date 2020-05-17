telegr wh call

Новости

Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской

18 Май 2020, 16:45

Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья

18 Май 2020, 16:15

В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов

18 Май 2020, 15:45

Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году

18 Май 2020, 15:15

В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

18 Май 2020, 14:45

Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход

18 Май 2020, 14:15

Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому

18 Май 2020, 13:45

Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного

18 Май 2020, 13:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Новые случаи коронавируса в Приморье: 71 заболевший

Коронавирус

Вчера в крае был побит антирекорд - 87 человек

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Приморье за последние сутки – известно о 71 заболевшем, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб Приморья.

Так, по словам специалистов, основной прирост «дают» Владивосток, Находка и Арсеньев.

Всего известно о 1268 случаях заболевания на текущий момент. Отметим, что вчера край побил своеобразный «антирекорд» с 87 заболевшими за сутки.

С начала эпидемии от коронавируса полностью вылечилось 389 пациентов, 12 человек скончалось.

Всего в России известно о 272 тысячах случаев заболевания, 9 200 пациентов выявлено за последние сутки, 63 тысячи человек полностью излечилось, 2,5 тысячи россиян умерло. 

Александра Маслова

Популярное

Роспотребнадзор сделал заявление по отпускам для россиян

В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом

«Прямо под окнами!»: владивостокцы возмущены строительством очередного торгового центра

ГИБДД готовит новый способ проверки водителей
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...