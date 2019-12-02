Новые спортивные площадки появятся в Уссурийске

Власти Уссурийского городского округа раскрыли планы на спортивное благоустройство города и близлежащих населенных пунктов. В ближайшие четыре года в округе появятся как минимум тридцать новых объектов для занятий физкультурой, сообщает DEITA.RU.

Так, уже в следующем году большой современный спортивный комплекс с тренажерами, футбольным полем и хоккейной коробкой появится в микрорайоне Радужный. Доступ к занятиям физической культурой на свежем воздухе получат все жители поселка.

Через год универсальную спортплощадку построят на радость детям и взрослым села Баневурово. А в две тысячи двадцать втором году спортивное благоустройство дойдет сразу до двух сел УГО: Загородного и Воздвиженки.

«К две тысячи двадцать четвертому году новыми спортивными площадками будут обеспечены шесть населенных пунктов Уссурийского городского округа. Среди них - село Пуциловка, Заречное, Линевичи, Алексей-Никольское, Красный яр и Дубовый ключ», - рассказали в мэрии Уссурийска.

Отметим, в селах городского округа на протяжении нескольких лет проводится большая работа по продвижению ЗОЖ и регулярных занятий спортом среди местных жителей. Например, три года назад в селах Борисовка, Новоникольск, Корсаковка, Монакино, Глуховка и Воздвиженка появились долгожданные универсальные спортивные площадки. Днем здесь проводят школьные уроки физкультуры, а после завершения занятий за оздоровлением приходят взрослые и дети: играю в мини-футбол на специальном поле, занимаются на уличных тренажерах или наблюдают за играми с оборудованных трибун.

Екатерина Цой