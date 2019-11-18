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19 Август 2019, 19:45

Новые спортзалы начали появляться в селах Приморья

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Власти Приморья заявили о завершении ремонта в десяти спортзалах сельских школ сразу в девяти городских округах и муниципальных районах. Все объекты были сданы этой осенью, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте образования.

Обновленные спортзалы в сельских школах Уссурийского и Дальнегорского городских округов, а также Хорольского, Надеждинского, Михайловского, Пограничного, Шкотовского, Кавалеровского и Ханкайского районов появились в рамках нацпроекта «Образование». Также работы ведутся в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

В частности, на проведение ремонтных работ в спортзалах было направлено  более 25 миллионов рублей. Спортзалы в Надеждинском и Хорольском районах сдали в начале сентября, в Шкотовском, Пограничном и Михайловском районах – в октябре, а в остальных муниципалитетах – уже в этом месяце.

Отметим, что нацпроект «Образование» направлен, в том числе, на увеличение числа сельских школ с обновленной спортивно-физкультурной базой. В ближайшие пять лет в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» новые спортзалы появятся еще в 48 сельских школах. По предварительным подсчетам, в них сможет заниматься не менее 15 тысяч учеников.

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