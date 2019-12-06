Новые стадионы появятся в Приморье

Средства на реконструкцию, строительство, разработку проектно-сметной документации десятков крупных спортивных объектов: стадионов, физкультурно-оздоровительные комплексов, бассейнов, атлетических павильонов, многофункциональных площадок по всему Приморью предусмотрены в краевом бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Ко второму чтению бюджета их перечень существенно расширился, сообщили DEITA.RU в Законодательном Собрании Приморского края.

Запланирована реконструкция стадионов "Южный" в Большом Камне и "Угольщик" в Артеме, стадиона "Восток" в Пограничном, планируется построить стадионы в Тавричанке, Михайловке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Покровке, Большом камне, Чугуевке, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию стадиона "Олимп" в Хороле, провести капремонт бассейна "Чайка" в Уссурийске, спорт-комплекса "Олимп" (ДЮСШ "Атлант") в Спасске-Дальнем, ремонт покрытия, трибун и ограждения площадок комплекса "Гранит" в Дальнегорске, ремонт освещения на стадионе "Восток" в Арсеньеве. Выделены средства на спортзалы ДЮШС в Пограничном, Камне-Рыболове, на атлетические павильоны в Лазо, Струговке, Синельниково-2, Приморском городском поселении, Черниговке, новые спортплощадки в Хороле, Ярославском, Дальнегорске и Большом Камне.

И это лишь небольшая часть спортобъектов, средства на ремонт, строительство, подготовку проектно-сметной документации по которым предусмотрены в главном финансовом документе края ко второму чтению, в том числе по предложению депутатов фракции "Единая Россия" в краевом парламенте. Проект закона уже прошел обсуждение во втором чтении на заседании профильного комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам и 11 декабря будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, развитие физической культуры и поддержка массового спорта - один из приоритетов в работе краевых законодателей и в этом направлении депутаты работают в тесном взаимодействии с департаментом по физической культуре и спорту Приморского края, органами местного самоуправления, федерациями и спортивной общественностью. "Выделение дополнительных средств стало возможным во многом благодаря принципиальной личной позиции Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. По инициативе главы края в муниципалитетах активно развивается массовое спортивное движение "Приморье за спорт", все больше участников собирают утренние "Зарядки чемпионов", - подчеркнул Александр Ролик. Он также рассказал, что сегодня в Приморье работает предложенная депутатами система субсидирования спортивных организаций, которые проводят занятия для детей и инвалидов. На 2020 год на эти цели в краевом бюджете предусмотрено 50 млн рублей.

В сентябре 2019 года депутаты предусмотрели меры поддержки для тренеров и инструкторов спортивных школ, проживающих в сельской местности. Соответствующие изменения по предложению молодежной парламентской ассамблеи при Законодательном Собрании Приморского края, федераций были внесены в краевой закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края". Как и педагоги, тренеры в сельской местности теперь имеют право на 100% компенсацию расходов на оплату за жилое помещение, отопление и электрическую энергию, если имеют высшее или среднее профессиональное образование и ежемесячную денежную выплату в том случае, если такого образования нет.

В соответствии с поправкам в краевой закон о социальной поддержке многодетных семей, с 1 сентября 2019 года такие семьи могут получить возмещение расходов на оплату спортивных занятий детей в размере 50 процентов от стоимости посещения (но не более 1 000 рублей в месяц на каждого ребенка).

Профильный комитет Законодательного Собрания инициировал широкое обсуждение в спортивных федерациях Приморья изменений в краевой закон "О физической культуре и спорте в Приморском крае". Действовавшая в Приморье система стипендий и призовых выплат победителям и призерам олимпийских игр и чемпионатов различных уровней, по общему мнению требовала корректировки. Размер поощрения за высокие спортивные результаты по олимпийским видам спорта был значительно выше, чем по неолимпийским дисциплинам. Предложенные депутатами поправки устранили данную несправедливость, в том числе для базовых для Приморья видов спорта. В феврале нынешнего года они были приняты на заседании Законодательного Собрания.

В июле депутаты также расширили перечень соревнований, по результатам которых предоставляются призовые выплаты и ежемесячные стипендии спортсменам, включенным в состав спортивных сборных команд РФ и Приморского края, и их тренерам. В список включены Европейские игры - региональные международные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Европы, которые проводятся раз в четыре года под управлением Европейских олимпийских комитетов.

Кроме того, был установлен новый вид поощрений за высокие спортивные достижения – ежемесячная стипендия приморским спортсменам, завоевавшим звание чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Законопроект предусматривает, что олимпийская стипендия назначается спортсмену на период его проживания на территории Приморья. Как отметил председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, все эти изменения приняты по предложению прославленных приморских спортсменов, в том числе, призера Олимпийских игр, многократного чемпиона мира Ивана Штыля.