Новые субсидии могут прийти на Дальний Восток

Межрегиональные речные перевозчики могут получить субсидии для работы на Дальнем Востоке и в Сибири. Около 15 регионов могут получить помощь в этой сфере, сообщает DEITA.RU.

По сообщению заместителя министра транспорта Юрия Цветкова, интерес к речным перевозкам давно проявляла инициативная группа депутатов. Авторы предложения отмечают, что авиаперевозчики зачастую получают субсидии за полеты между определенными населенными пунктами.

«Необходимо так же поддержать такую перевозку пассажиров и по рекам», - подчеркнул Юрий Цветков в интервью ТАСС.

По словам замруководителя министерства, уже направлены запросы о перспективных направлениях, для того, чтобы можно было подсчитать необходимый для реализации проекта бюджет.

Отметим, что Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая написала открытое письмо с просьбой вернуть дальневосточникам «плоские» тарифы на перелеты. Политик объяснила, что на ее имя регулярно поступают жалобы от жителей ДФО о том, что льготные билеты в центральную часть России купить практически невозможно. Яровая подчеркнула, что для молодежи и пенсионеров льготы – единственная возможность выехать за пределы своего региона. Таким образом, отсутствие льгот становится препятствием для передвижения россиян по своей стране.

Напомним, регионы Дальнего Востока уже субсидируют полеты авиакомпаний. Так, на Сахалине благодаря поддержке от губернатора на областной рынок вернулась компания «Аэрофлот», которая теперь выполняет регулярные рейсы Москва - Южно-Сахалинск.

Александра Маслова