Дополнительные видеокамеры и наземные пешеходные переходы появятся в Приморье в рамках программы «Навстречу безопасности», сообщает DEITA.RU. Об этом стало известно во время пресс-конференции посвященной нацпрограмме, которая прошла в администрации Приморского края в среду, 31 июля.

Как рассказали представители приморского ГИБДД, главная цель проекта - улучшить дорожную ситуацию в крае, уменьшив количество ДТП. Так, уже с начала 2019 года по май месяц в Приморье уже произошло 1143 ДТП, за короткий промежуток в авариях уже погибло 111 человек, 1436 получило травмы.

По словам начальник отдела краевого департамента по координации правоохранительной деятельности Владимира Колядина, для улучшения ситуации на дорогах в области профилактики ПДД будет выделено более 100 млн рублей.

«В этом году на особо опасных участках появятся наземные пешеходные переходы - мосты. Три из них будут в Артёме, один в Дальнегорске. Вместе со светофором установят и освещение, чтобы улучшить видимость и для пешеходов, и для водителей. На территории края будет установлено 18 дополнительных камер видеонаблюдения. Также бюджетом предусмотрено финансирование обслуживания уже имеющего оборудования и комплексов, обучение сотрудников аварийных служб» - рассказал Владимир Колядан, начальник отдела департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края.

Напомним, программа начала свою работу в 2015 году. Помимо нее в крае реализуется национальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ее рамках в этом году отремонтируют 19 километров краевых дорог, а также пройдут работы в четырех муниципалитетах Владивостокской агломерации. Стоимость ремонта краевых дорог в рамках национального проекта составит 385 миллионов рублей.

Екатерина Кононенко