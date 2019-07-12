Как прошел филармонический сезон 2018-2019, что было особо значимого рассказали накануне, 11 июля, на пресс-конференции в Приморской краевой филармонии, сообщает DEITA.RU.



В пресс-конференции приняли участие директор филармонии Анна Алеко, художественный руководитель Татьяна Сергеева, главный дирижер, художественный руководитель Тихоокеанского симфонического оркестра Анатолий Смирнов, дирижер эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко и режиссер филармонических программ Екатерина Кучук.

В этом году Приморской филармонии исполняется 80 лет. И уже с 1 октября начнутся торжественные программы, посвящённые юбилею. Но пока завершается сезон текущий, который был очень успешным, сообщает филармония.

"В прошедшем сезоне произошло знаковое событие - на нашей сцене в рамках федеральной программы выступили лучшие коллективы страны. При поддержке Министерства культуры РФ впервые в нашем крае дали концерты Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Выступления именитых коллективов, признанных во всём мире, привели в восторг приморскую публику. С прекрасными концертами, высоко оцененными зрителями, выступил камерный оркестр Игоря Лермана (Татарстан), с программой «Игра без правил» - это третий коллектив, посетивший Приморье благодаря федеральной программе", - рассказала Анна Алеко.

Директор филармонии высказала надежду, что связи с Министерством культуры и Московской филармонией продолжатся.





Анатолий Смирнов также заострил внимание на значимости выступления на сцене Приморской филармонии коллективов мирового уровня – оркестров Осипова, Когана, Лермана.

«Очень полезно слышать столь высокий уровень исполнения», - отметил художественный руководитель главного оркестра Приморской филармонии.

"Особенно хочется отметить, что в филармонию пришло работать много молодых, талантливых эстрадных исполнителей. Обновился, в том числе, состав ансамбля народных инструментов «Садко». Появился ударник. Раньше таких инструментов в ансамбле не было. Пришли молодые, очень интересные, задорные музыканты. Этой весной «Садко» по приглашению института имени Гнесиных выступил в Москве, - сообщила художественный руководитель, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Сергеева. - Очень много в этом году было гастролей. Филармония, пожалуй, никогда столь много не гастролировала, как в этот год - и за рубежом, и в приморской глубинке".

Тихоокеанский симфонический оркестр выступил в Японии и Китае, 4 гастрольных тура прошли в Республике Корея, самый продолжительный из них - 17 дней.

"В Республике Корея одновременно на сцене выступили 90 оркестрантов - более 50 музыкантов нашего Тихоокеанского симфонического оркестра и музыканты корейского оркестра. И хор в 200 человек. Мы выступали в лучшем зале Сеула в присутствии шести тысяч зрителей. Публика, можно сказать, неистовствовала, концерт прошел с огромным успехом", - рассказал Анатолий Смирнов, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист РФ.

Он дирижировал в первом отделении большого концерта, его корейский коллега - во втором.

"Очень важно, что Тихоокеанский симфонический оркестр получил несравненный опыт, которые дают зарубежные гастроли", - отметила Анна Алеко.

Оркестр впервые играл оперу. Не просто отдельные номера, как это происходит на сцене Приморской филармонии периодически, а аккомпанировал настоящим оперным программам, исполняемым оперными певцами Азии.

"Из всех предыдущих сезонов, а у меня их было шесть, этот был самым ярким, - поделился дирижер Эстрадного оркестра Дмитрий Бутенко. – Очень важно то, что у нас появилось новое техническое оборудование. Это, можно считать, 50% успеха. Сейчас мы на 100% укомплектованы".

Это особая радость музыкантов филармонии – для двух оркестров наконец-то приобретено новое музыкальное оборудование.

Эстрадный оркестр филармонии под руководством Дмитрия Бутенко и солисты представили Приморскую краевую филармонию на фестивале культур «Созвездие Дальнего Востока», проходившем ежевечернее с 12 по 16 сентября прошлого года на Спортивной набережной Владивостока. На фестивале выступали лучшие творческие коллективы девяти субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного Федерального Округа.

Международный Джазовый фестиваль прошлого сезона отметил юбилей - он прошел в пятнадцатый раз. Его гостями стали известные джазовые музыканты из США, Японии, Германии, Кореи, Франции, Польши, России. Впервые в преддверие фестиваля прошел «Джазовый марафон» - практически его «младший» брат, цель которого - выявить достойных приморских музыкантов, играющих в этом стиле.





О новых детских интерактивных программах рассказала режиссер-постановщик филармонии, член Союза театральных деятелей РФ Екатерина Кучук.

"Мы работаем на очень хорошей детской литературе, - рассказала Екатерина. – Совсем недавно выпустили две игровые программы, в которых, можно сказать, растворяются границы между артистами и зрителями. Одна поставлена по сказке Редьяра Киплинга, вторая по повести Виктора Драгунского, детской классике - «Денискины рассказы». На днях состоится еще одна игровая музыкальная детская премьера - «К нам приехали испанцы».

Филармония расширяет творческие границы, вводя режиссерские находки в репертуар. Прошлый сезон открыла концертная программа «Венецианский карнавал» подготовленная Тихоокеанским симфоническим оркестром для Восточного Экономического форума. Режиссером программы выступила Екатерина Кучук.

Анна Алеко отметила, что особая гордость филармонии – программа, прошедшая в рамках дней Славянской письменности и культуры – «Россия. История. Мы».

"Это была очень сложная задача – в короткой программе рассказать историю России от Рюриков до наших дней", - говорит Екатерина Кучук. Ей пришлось переработать массу информации, чтобы программа получилась краткой и интересной.

Программу «Россия. История. Мы», подготовленную по поручению губернатора края, Приморская филармонии планирует показывать школьникам, как новую форму урока истории.

Еще одно важное событие отметили на пресс-конференции - концерт «Джек Воробей и его друзья». Оркестранты провели его вместе с благотворительным фондом «Подари Жизнь» и собрали 400 тысяч рублей для детей больных онкологическими заболеваниями.

Ирина Павленко