Новости
Новый врио губернатора первым делом поднял зарплаты чиновникам
20 Май 2020, 16:15
В Сахалинской области археологи изучат 25 древних поселений
20 Май 2020, 16:00
Большинство дальневосточных новобранцев не уедут далеко от дома
20 Май 2020, 15:45
Банкинг и ОСАГО: мошенники активизировались во Владивостоке
20 Май 2020, 15:15
Для большинства школьников Приморья закончился учебный год
20 Май 2020, 14:45
Особый режим отменили в Приморье
20 Май 2020, 14:15
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
20 Май 2020, 14:00
Трутнев взял на контроль строительство канатной дороги
20 Май 2020, 13:45
Новые тесты по диагностике COVID-19 переданы Роспотребнадзору в Приморье
Волонтеры «Единой России» передали Управлению Роспотребнадзора по Приморскому краю 200 экспресс-тестов южнокорейского производства. Они позволяют в течение 10 минут определить наличие в организме человека коронавирус. Как сообщила руководитель надзорного ведомства Татьяна Детковская, новые тест-системы будут использоваться для тестирования сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Напомним, что 17 мая такие же экспресс-тесты получили 18 медицинских учреждений Приморского края – во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Больше всего получили Находкинская горбольница, краевой онкологический диспансер и Приморская краевая больница №1. Медицинские изделия передали волонтеры «Единой России» вместе со спортсменами хоккейного клуба «Адмирал», который выступил спонсором закупки.
Новые экспресс-тесты южнокорейского производства выгодно отличаются от многих аналогов тем, что позволяют брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены. «Тесты были закуплены исходя из их качественных характеристик, а также позитивного опыта борьбы с новым коронавирусом в Южной Корее. Общая стоимость покупки составила 5 миллионов рублей», – сообщили в руководстве ХК «Адмирал».