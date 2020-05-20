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Новые тесты по диагностике COVID-19 переданы Роспотребнадзору в Приморье

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Волонтеры «Единой России» передали Управлению Роспотребнадзора по Приморскому краю 200 экспресс-тестов южнокорейского производства. Они позволяют в течение 10 минут определить наличие в организме человека коронавирус. Как сообщила руководитель надзорного ведомства Татьяна Детковская, новые тест-системы будут использоваться для тестирования сотрудников Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

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Напомним, что 17 мая такие же экспресс-тесты получили 18 медицинских учреждений Приморского края – во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Больше всего получили Находкинская горбольница, краевой онкологический диспансер и Приморская краевая больница №1. Медицинские изделия передали волонтеры «Единой России» вместе со спортсменами хоккейного клуба «Адмирал», который выступил спонсором закупки.

 

Новые экспресс-тесты южнокорейского производства выгодно отличаются от многих аналогов тем, что позволяют брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены. «Тесты были закуплены исходя из их качественных характеристик, а также позитивного опыта борьбы с новым коронавирусом в Южной Корее. Общая стоимость покупки составила 5 миллионов рублей», – сообщили в руководстве ХК «Адмирал».

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