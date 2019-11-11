Новые точки притяжения создают в Приморье

Новый сквер открыли в субботу, 9 ноября, на Новоникольском шоссе в Уссурийске, сообщает DEITA.RU.

Формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни – это не просто лозунги. За ними стоят конкретные дела, в том числе и в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края».

Взрослых и маленьких уссурийцев собрало солнечным субботним днем торжественное открытие нового сквера. При его строительстве местные власти старались учесть все пожелания жителей. Здесь создали спортивные площадки, зону отдыха и дорожки для прогулок. В будущем году планируется дополнительно заасфальтировать территорию и вокруг нового сквера.

Всего в 2019 году в Уссурийске в рамках губернаторской программы «1000 дворов» благоустроено 135 дворов. В году следующем местные власти с помощью властей краевых планируют обновить еще около 200 дворов. Важно отметить, что задумано благоустраивать комплексно целые кварталы, по 5-6 дворов в каждом.

«Уже в этом году в Уссурийске более 130 дворов получили новые детские и спортивные площадки, появился качественный асфальт, брусчатка. Кроме того, появилось два новых места притяжения. Этот сквер – не только место, где будут играть дети и гулять взрослые. Это место, где уссурийцы будут встречаться, общаться, отмечать праздники», - сказала на торжественном открытии сквера врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко.

Программа «1000 дворов» стартовала по инициативе главы Приморья Олега Кожемяко в конце прошлого года. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые должны быть благоустроены по всему Приморью в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей. Еще 650 миллионов направлено на благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Дмитрий Санников