Новые ТОСы будут зарегистрированы во Владивостоке

Заявления о регистрации новых ТОСов рассмотрели на рабочей группе по организации территориального общественного самоуправления в городской думе Владивостока, сообщает DEITA.RU. Далее эти вопросы будут рассмотрены на комитете по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества, далее вынесены на заседание городской думы.

Заседание рабочей группы началось с вручения наград представителям объединений территориального общественного самоуправления. Председатель рабочей группы депутат Роза Чемерис вручила Благодарности Думы города председателю и представителю ТОС «Спутник Владивостока» Елене Холявко и Владимиру Шумскову. За активную жизненную позицию, участие в общественной жизни, вклад в развитие социального благополучия жителей города Благодарностями Думы города Владивостока также были награждены участники рабочей группы — председатель Центра правовой защиты и улучшения качества жизни граждан Кирилл Батанов и доцент кафедры политологии Восточного института ДВФУ Евгений Булах.

Рабочая группа рассмотрела несколько вопросов касающихся регистрации новых ТОСов, изменения границ уже существующего, а также проект развития уже зарегистрированного ТОСа. Два новых ТОСа появятся на острове Русский и в районе Змеинки Владивостока. Первое территориальное общественное самоуправление будет называться «Зеленый экипаж на Русском», в него войдет 8 многоквартирных домов, расположенных в поселке Экипажный по улицам Экипажная и Зеленая.

Во второе территориальное общественное самоуправление «Змеинка Бриз» войдут многоквартирные и частные дома в районе улицы Зои Космодемьянской и улицы Адмирала Макарова. ТОС «Змеинка Бриз» объединит 17 жилых домов. Также будут изменены границы уже действующего ТОС «Пятиэтажка», расположенного на мысе Чуркин по улице Черемуховая 3б. Жители решили добавить в границы ТОС земельный участок по ул.Черемуховая, 3, где расположен Детский парк площадью 603 кв.м. За данной территорией горожане намерены самостоятельно ухаживать, соответствующие рабочие инструменты будут предоставлены АТУ Первомайского района. Как отметили представители территориального общественного самоуправления «Пятиэтажка», в сквере уже удалось провести несколько праздников в новогодние каникулы.

Презентацию проекта дальнейшего развития территории общественного самоуправления представили организаторы ТОС «Спутник Владивостока». Представители товарищества рассказали о планах по благоустройству своей территории. В том числе об организации мини-парка с редкими краснокнижными птицами на озере, входящем территорию ТОС. Во время обсуждения проекта члены рабочей группы внесли предложение организовать на месте небольшую ярмарку, идею поддержали представители ТОС. В итоге было принято решение предложить данный проект на рассмотрение Общественного совета по развитию ТОС при главе города Владивостока.

Как отметила председатель рабочей группы, председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис, во Владивостоке представлены разноплановые ТОСы, в которых между жителями существует общая позиция по созданию комфортной среды и улучшению условий проживания.

«Такое неравнодушие людей делает наш город лучше и краше, а задача депутатов помогать жителям в этом направлении работать. При создании рабочей группы нашей основной целью было сделать городскую думу дискуссионной площадкой для горожан и администрации города для выработки решений актуальных вопросов. На данный момент благодаря рабочей группе такая площадка создана, и это вызывает у жителей неподдельный интерес», - подчеркнула Роза Чемерис.

Отметим, что существенную помощь жителям оказывает правовой отдел думы города, который помогает горожанам в подготовке необходимой документации для регистрации ТОС для подачи в администрацию Владивостока.

Иван Крышан