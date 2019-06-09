Минфин России подготовит законопроект со списком требований для участия малых и средних предприятий в государственных закупках, сообщает DEITA.RU.

Об этом рассказала директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России Татьяна Демидова в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам директора департамента Минфина, разработка документа связана с тем, что к малому и среднему бизнесу регулярно меняются требования к составу заявки и в итоге не допускают к электронным торгам. Поэтому Минфин хочет максимально конкретизировать требования. Кроме того, внимательнее Минфин подойдет и к вопросам денежного обеспечения участия в электронных аукционах, включая банковские гарантии. Татьяна Демидова выразила надежду, что документ будет разработан и утвержден уже в 2019 году.

Малый и средний бизнес является серьезным игроком на рынке государственных закупок. В 2018 году малые и средние предприятия выиграли тендеров на общую сумму 3,264 триллионов рублей. Имеют МСП и неплохие преференции: по российскому законодательству государственные компании обязаны передавать малым и средним предприятиям не менее 18% своего годового заказа, а государственные органы власти и органы местного самоуправления – не менее 15%. Учтен малый бизнес и в национальных проектах. По национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», закупки у малого бизнеса к 2024 году должны достичь 5 триллионов рублей.

Дмитрий Санников