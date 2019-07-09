Весёлую и поучительную сказку Редьяра Киплинга «Как было написано первое письмо» рассказали школьникам артисты Приморской краевой филармонии. премьера состоялась сегодня, 9 июля. Дети активно отвечали на вопросы артистов, играли и даже выходили на сцену, сообщает DEITA.RU.

Премьера театрализованной интерактивной программы «Как было написано первое письмо» состоялась 9 июля. Первыми зрителями нового представления стали дети из летних пришкольных лагерей Владивостока.





Ребята с интересом участвовали в истории о маленькой первобытной девочке Таффи, радовались и сопереживали приключениям героев. После спектакля наперебой делились с корреспондентом DEITA.RU впечатлениями о том, как было интересно, рассказывали, что история очень понравилась. «Было любопытно увидеть, как маленькая Таффи придумала нарисовать письмо», - сообщили ребята из пришкольного лагеря школы 39, ученики 2-4 классов.

Дети удивлялись, что оказывается можно писать и с помощью рисунков. Нам нравится писать, говорят они, но теперь захотелось попробовать письмо нарисовать, как это делали люди в древние времена.





Сказка о первом письме вторая музыкально-развлекательная интерактивная программа поставленная для школьников Приморской филармонией этим летом. Совсем недавно состоялась премьера по повести Виктора Драгунского "Денискины рассказы".



Истории Дениски артисты филармонии наполнили веселыми песнями и музыкальными номерами.

"Дети очень радостно откликаются, с удовольствием включаются в игру, веселятся. Да, и родителям очень нравится", - рассказал артист филармонии, один из исполнителей Денискиных рассказов, бывший КВНщик Дмитрий Сабитов.



Режиссер – постановщик Приморской краевой филармонии, член Союза театральных деятелей РФ Екатерина Кучук особенно подчеркнула значимость того, что новые веселые, музыкальные, познавательные программы для школьников сделаны на хорошем литературном материале.«Включая в музыкальные программы ещё и хорошую литературу, мы вводим детей в большой мир искусства» - говорит Екатерина Кучук.

Ирина Павленко



