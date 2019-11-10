Новые возможности открылись для клиентов Сбербанка

Теперь пользоваться банковской картой Сбербанка можно даже в том случае, если ее не успели забрать в отделении кредитной организации, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказывает канал «Просто финансы».

Активировать банковскую карту можно теперь раньше, чем забрали ее из отделения. Сделать это можно исключительно через приложение «Сбербанк Онлайн».

Эта функция очень удобна для тех, кто не успел забрать карту и куда-то уехать, в том числе на длительно время. Несмотря на то, что «пластика» на руках нет, можно делать денежные переводы, оплачивать те или иные услуги и даже расплачиваться в магазине за те же продукты.

Ранее прошла информация о том, что в приложении крупнейшей в России кредитной организации произошел сбой.

Екатерина Брязгунова