Новые возможности появились у владельцев банковской карты

В скором времени российские туристы смогут поехать во Вьетнам с российской банковской картой и снимать деньги на максимально выгодных условиях, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель платежной системы.

Во вторник, 29 октября, была впервые успешно проведена первая безналичная операция по карте «МИР». Это удалось сделать благодаря развитию отношений между Российской национальной платежной системой и Национальной платежной корпорацией Вьетнама.

На данный момент обе страны рассчитывают на увеличение количества безналичных платежей в целях развития сотрудничества.

Отмечается, что следующим шагом расширение сети приема банковских карт «Мир» будет увеличение терминалов, которые ее будут принимать.

Ранее прошла информация о том, что сегодня главный российский банк запустил новую услугу в собственном приложении. Благодаря ему можно перевести до 300 тысяч рублей за границу, как юридическому, так и физическому лицу.

Екатерина Брязгунова