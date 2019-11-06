Новые взносы: улететь в Москву станет еще дороже

Пассажиры, летящие из Москвы на Дальний Восток или обратно, будут платить «топливный взнос», сообщает DEITA.RU.

На сайте компании «Аэрофлот» появилась информация о том, что с 1 января 2020 года пассажиры, летящие в «бизнес» и «комфорт» классах, будут доплачивать топливный сбор. Так, один человек, летящий «комфортом», будет отдавать на взнос 6,3 тысячи рублей. В «бизнесе» цена билета увеличится на 8,4 тысячи.

«Цены на эконом-класс останутся без значительных изменений», - приводит «Интерфакс» слова представителя авиакомпании.

Сейчас пассажиры эконом-класса не платят топливный сбор на рейсах между Белокаменной и дальневосточными городами. Исключение составляет Якутия – там за топливо нужно доплатить 4,2 тысячи рублей.

В целом же междугородние авиаперевозки собирают 2,7 тысячи рублей с билета в «экономе». В «комфортной» зоне эта цена выше в полтора раза, а в «бизнесе» - в 2.

Напомним, сейчас Аэрофлот пытается отказаться от системы «плоских» тарифов. В этом компанию поддерживает и Минтранс, заявляя, что работать по такой системе становится все более невыгодно.

Сами жители дальневосточных городов бьют тревогу – улететь из Владивостока или Хабаровска скоро можно будет только с пересадками, так как продажа «прямых» билетов от авиамагната на 2020 год все еще не стартовала.

Сама компания пока отказывается от официальных комментариев.

Александра Маслова