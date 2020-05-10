Новые заболевшие: коронавирус найден у 48 приморцев за сутки

В субботу, 9 мая, в Приморье зарегистрировано еще 48 случаев заболевания COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU cо ссылкой на оперативный штаб края.

Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 856 жителей Приморья.

Как подчеркнул глава региона Олег Кожемяко на заседании штаба, прирост заболевших вновь составил около 5%.

- У нас с начала года заболевших 856, за сутки прирост составил 48 человек. Тяжелых – 71 пациентов, на аппарате искусственной вентиляции легких – 11 человек, – отметил губернатор.

По его словам, на передовой сейчас трудятся тысячи медицинских работников. Только защитных костюмов ежедневно расходуется почти 4,5 тысячи штук. С начала эпидемии врачам и персоналу больниц удалось вылечить 193 человека. К сожалению, не смогли победить заболевание 10 приморцев.

Отметим, наибольшее количество заболевших зафиксировано во Владивостоке, Находке и Артеме.