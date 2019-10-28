Новые законы изменят жизнь россиян с 1 ноября

Российские законодатели ежегодно придумывают все новые и новые законы, которые, по идеи, должны качественно улучшить жизнь граждан. ИА DEITA.RU рассказывает о том, что ждет россиян с 1 ноября 2019 года.

Начнется постепенное отключение России от мирового интернета. Начиная с предстоящей пятницы операторы, которые предоставляют услуги связи, должны будут постепенно переходить на национальную доменную зону. Полностью переход должен быть осуществлен до 1 января 2021 года. Власти отмечают, что обычным пользователям интернетом опасаться нечего, так как доступ к мировым серверам пока ограничивать не собираются.

Изменения коснутся и правил дорожного движения. Переход на электронный ПТС с 1 ноября 2019 года перенесен на 2020 год. Это даст возможность первый год опробовать систему, в некоторых случаях модернизировать ее, а также получать ПТС в бумажном или электронном видах.

Второй подарок законодатели преподнесли предприятиям, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками. Так, с 1 ноября на всех грузовых автомобилях и автобусах должны быть установлены тахографы, которые отследят скорость движения и время отдыха водителей. За движение без аппарата водителям из собственного кармана придется заплатить от одной до трех тысяч рублей.

Дачников тоже ждут неприятные траты. Речь идет о тех садоводах и огородниках, которые нашли более важные дела, чем уход за собственным участком. Так, владельцы дач, которые заросли сорняком, будут обязаны заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова