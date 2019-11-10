Новые законы Медведева снизят тарифы ЖКХ

Россияне станут меньше платить за услуги ЖКХ благодаря новым законам, принятым по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель ФАС Игорь Артемьев.

Как пишет «Интерфакс», снизить тарифы станет возможным из-за того, что ликвидированы «лазейки девяностых». Именно из-за проблем в законодательстве, вступившем в силу в 90-х годах прошлого века, регионы могли «играть» с тарифами, как заблагорассудится.

Глава правительства поручил разработать новые законы, которые и устранили двоякое понимание нормативной базы.

Отмечается, что на данный момент уже пресечено свыше ста попыток повысить тарифы. Благодаря этому миллионы россиян не получили запланированного повышения.

Стоит отметить, что на сегодняшний день активно обсуждается вопрос формирования единой квитанции ЖКХ для собственников всех российских домов. Правительство данную идею не оценило.

Екатерина Брязгунова