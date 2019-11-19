Новые запреты ждут любителей выпить

В России могут поменять время продажи алкоголя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Ужесточить время продажи алкоголя в магазинах предложили активисты «Общероссийского народного фронта». Если власти примут предложение активистов ОНФ, то время продажи спиртного сократится еще на час и во многих регионах составит 20-21 час.

Сообщается, что предложение уже получили профильные министерства: Минздрав и Минтруд. Пока положительного заключения ОНФ не получал, однако известно, что Министерство здравоохранения не против таких изменений. Предполагается, что благодаря такому ужесточению россияне станут меньше пить.

Елена Миронова