Новые запреты ждут любителей выпить

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алкоголь, спиртное, магазин, вино

В России могут поменять время продажи алкоголя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».

Ужесточить время продажи алкоголя в магазинах предложили активисты «Общероссийского народного фронта». Если власти примут предложение активистов ОНФ, то время продажи спиртного сократится еще на час и во многих регионах составит 20-21 час.

Сообщается, что предложение уже получили профильные министерства: Минздрав и Минтруд. Пока положительного заключения ОНФ не получал, однако известно, что Министерство здравоохранения не против таких изменений. Предполагается, что благодаря такому ужесточению россияне станут меньше пить.

Елена Миронова

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