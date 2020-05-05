Новые жертвы коронавируса появились в Приморье

Шесть человек погибло в Приморье из-за коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Среди скончавшихся есть и молодые пациенты. Возраст людей - 40, 52, 62, 64, 79 и 93 года.

Отметим, что за последние сутки в Приморье подтвердили 88 новых случаев заражения коронавирусом. Эта цифра стала печальным рекордом на сегодняшний день.

Всего в крае зафиксировано 645 случаев COVID-19. 99 человек уже смогли победить болезнь и выписаны, шестеро погибло.

На сегодняшний день основной причиной заражения медики называют контакты с бессимптомными носителями вируса. Болезнь зафиксирована в 18 населенных пунктах региона.