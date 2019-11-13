Новые звезды приморского кудо покажут себя на чемпионате Дальнего Востока

Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Приморского края по кудо. Участники соревнований разыграли путевки на дальневосточные отборы, сообщает DEITA.RU.

На чемпионате Приморья, посвященном памяти героя СССР М.П. Крыгина участие приняло 240 спортсменов со всего региона.

Как рассказал руководитель федерации кудо Приморья Константин Ясин, соревнования в честь Михаила Петровича Крыгина проводятся уже седьмой год. Турнир посвящен памяти человека, чьи геройские подвиги служат хорошим примером молодому поколению. В схватках за побережье Корейского полуострова лейтенант Крыгин 12 раз поднимал свое подразделение в бой. Выполняя свой священный долг, он отдал жизнь ради мира и спокойствия на восточных рубежах страны.

Старт чемпионату Приморья традиционной клятвой бойца кудо дала серебряный призер чемпионата мира Александра Савичева, после чего начались поединки участников соревнований. Всего на чемпионате и первенстве Приморского края по кудо было проведено около 160 боев.

Уссурийские спортсмены Сергей Шкрабий и Петр Кахно получили специальный приз «За волю к победе», а Константин Иванов из Владивостока и Сергей Малыгин из Партизанска – приз «За лучшую технику.

По итогам соревнований были определены лучшие спортсмены в 35 категориях (по полу и возрасту). Из их числа будет сформирована сборная Приморья, которая выступит на чемпионате Дальнего Востока уже в декабре.

Чемпионат и первенство Приморского края по кудо проводятся федерацией кудо Приморского края. Поддержка спортсменов осуществляется по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

Главный судья соревнований Денис Сивопляс пояснил, что сейчас в приморском кудо происходит смена поколений. С его слов, прежние победители первенства Приморья сейчас являются тренерами и судьями на соревнованиях. Им на смену приходит новая плеяда молодых талантов. «Например, Клим Тимошенко из Находки, Александр Михайлюк и Константин Иванов из Владивостока и другие ребята», - отметил Денис Сивопляс.