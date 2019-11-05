Новый асфальт появился в 134 дворах Владивостока

В рамках двух программ в этом году в 134 дворах Владивостока удалось положить новый асфальт, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в городской администрации, в городе реализовывали две программы: «1000дворов» и Формирование комфортной городской среды. Благодаря им удастся провести ремонтные работы по 361 адресам. По оценке специалистов, это 10% от всех дворов городских дворов.

В настоящее время работы продолжаются н некоторых улицах города и соседних поселений. Так, в поселке Поспелово благоустраивают сразу несколько дворов. Игровые площадки установили во дворах по улице Русской, 55а и Толстого, 37. По губернаторской программе горожане в основном выбирали ремонт дорожного полотна, однако были и те, кто хотел установить детскую площадку.

По словам мэра Владивостока Олега Гуменюка, рабочие с вниманием относились к просьбам местных жителей. Для удовлетворения пожеланий горожан из городской казны добавлялись средства на проведение ремонта.

«Нередко нужно было дополнительно выделить деньги из бюджета, и мы это делали», - рассказал глава администрации Владивостока Олег Гуменюк.

Отметим, что всего по губернаторской программе во Владивостоке будет отремонтировано 317 территорий, из них 130 заявок были на ремонт дорожного полотна, 117 заявок поступили на установление детских площадок, остальные – это спортплощадки.

По федеральной программе асфальтируют 44 двора.

Иван Юрьев